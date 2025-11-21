Подготовку сельхозтехники к новому сезону обсудили на республиканском семинаре

Начальник главного управления технического прогресса и энергетики Государственного комитета по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Станислав Карпович, принимавший участие в мероприятии, подчеркнул, что надежная и своевременно подготовленная техника — залог успешного урожайного сезона. Он отметил важность слаженной работы всех звеньев: от производителей до сервисных центров и хозяйств, и призвал усилить контроль за качеством ремонта и технического состояния машин.