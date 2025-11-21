Подготовку сельхозтехники к новому сезону обсудили на республиканском семинаре

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовку сельскохозяйственной техники к предстоящему полевому сезону 2026 года обсудили на выездном республиканском семинаре-совещании в Минской области Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Мероприятие объединило руководителей и специалистов комитетов и отделов по сельскому хозяйству и продовольствию регионов, представителей предприятий агросервиса, производителей сельскохозяйственной техники и органов государственного надзора.
На семинаре-совещании обсудили ход подготовки сельскохозяйственной техники к предстоящему полевому сезону, совершенствование системы ремонта и технического обслуживания, а также обеспечение высокого уровня безопасности при эксплуатации техники.
Семинар прошел на базе предприятий отрасли — ОАО «Минский райагросервис», ОАО «Щомыслица», СООО «Элезер» и ООО «САЛЕО — УКХ». Участники ознакомились с организацией производства, системами хранения и техобслуживания техники, а также посетили демонстрационные площадки, где была представлена современная сельхозтехника, выпускаемая белорусскими заводами. Ряд вопросов обсудили на пленарной части совещания.
Начальник главного управления технического прогресса и энергетики Государственного комитета по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Станислав Карпович, принимавший участие в мероприятии, подчеркнул, что надежная и своевременно подготовленная техника — залог успешного урожайного сезона. Он отметил важность слаженной работы всех звеньев: от производителей до сервисных центров и хозяйств, и призвал усилить контроль за качеством ремонта и технического состояния машин.
В пресс-службе министерства подчеркнули, что совещание подтверждает значимость технической готовности АПК к новому сезону. Такие встречи позволяют выявлять лучшие практики, оперативно решать возникающие проблемы и обеспечивать единую методологию подготовки техники по всей стране. -0-