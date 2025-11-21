Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На основных перекрестках Челябинска появится «вафельная» разметка

Пилотный проект уже реализован в тестовом режиме.

«Вафельная» разметка появится на ключевых перекрестках Челябинска в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

Специальную желтую сетчатую разметку сделают на пересечениях улиц Доватора, Блюхера и Воровского, а также Худякова и Энтузиастов. Пилотный проект уже реализован в тестовом режиме на перекрестке улиц Российской и Ленина. Разметка запрещает остановку на перекрестке более чем на 5 секунд и выезд на него при образовании затора. Соблюдение правил будет контролироваться с помощью камер видеонаблюдения.

Нарушителям, остановившимся на «вафельной» разметке, грозит штраф в размере 1000 рублей. Мера направлена на улучшение транспортного потока и снижение заторов на дорогах города.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.