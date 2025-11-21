На основных перекрестках Челябинска появится «вафельная» разметка

Специальную желтую сетчатую разметку сделают на пересечениях улиц Доватора, Блюхера и Воровского, а также Худякова и Энтузиастов. Пилотный проект уже реализован в тестовом режиме на перекрестке улиц Российской и Ленина. Разметка запрещает остановку на перекрестке более чем на 5 секунд и выезд на него при образовании затора. Соблюдение правил будет контролироваться с помощью камер видеонаблюдения.