На основных перекрестках Челябинска появится «вафельная» разметка

«Вафельная» разметка появится на ключевых перекрестках Челябинска в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.
Специальную желтую сетчатую разметку сделают на пересечениях улиц Доватора, Блюхера и Воровского, а также Худякова и Энтузиастов. Пилотный проект уже реализован в тестовом режиме на перекрестке улиц Российской и Ленина. Разметка запрещает остановку на перекрестке более чем на 5 секунд и выезд на него при образовании затора. Соблюдение правил будет контролироваться с помощью камер видеонаблюдения.
Нарушителям, остановившимся на «вафельной» разметке, грозит штраф в размере 1000 рублей. Мера направлена на улучшение транспортного потока и снижение заторов на дорогах города.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.