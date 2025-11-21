В Сузунском районе Новосибирской области реконструируют автомобильный мост

«Мост имел ряд серьезных дефектов. Эксперты обнаружили нарушение гидроизоляции, разрушение деформационных швов и дорожного покрытия, выщелачивание бетона на опорах и пролетных строениях. Также был отмечен перелом продольного профиля на подходах к сооружению. Все это создавало неудобства и угрозу безопасности дорожного движения. Ремонт позволит значительно повысить безопасность и комфорт движения на данном участке дорожной сети, а также продлит срок службы важного инфраструктурного объекта», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.