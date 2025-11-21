Ричмонд
В Сузунском районе Новосибирской области реконструируют автомобильный мост

В этом году специалисты уже завершили запланированный объем работ.

Второй этап капитального ремонта моста через реку Сузун около села Заковряжино в Сузунском районе Новосибирской области продолжится в 2026 году при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

В 2025 году специалисты уже завершили запланированный объем работ. Они демонтировали полотно на левой стороне проезжей части, отремонтировали балки пролетного строения и опоры, а также провели работы на конусах насыпи. Теперь работы продолжатся на второй половине проезжей части с организацией реверсивного движения.

«Мост имел ряд серьезных дефектов. Эксперты обнаружили нарушение гидроизоляции, разрушение деформационных швов и дорожного покрытия, выщелачивание бетона на опорах и пролетных строениях. Также был отмечен перелом продольного профиля на подходах к сооружению. Все это создавало неудобства и угрозу безопасности дорожного движения. Ремонт позволит значительно повысить безопасность и комфорт движения на данном участке дорожной сети, а также продлит срок службы важного инфраструктурного объекта», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Полное завершение ремонта запланировано на ноябрь 2026 года. К этому моменту на мосту отремонтируют несущие конструкции, устроят гидроизоляцию и уложат новое асфальтобетонное покрытие.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.