Вице-губернатор Кубани заступился за детей, пожаривших еду на Вечном огне

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко заступился за мальчиков, которые жарили еду на пламени Вечного огня в кубанском Усть-Лабинске. Чиновник отметил, что из-за юного возраста они еще не знают историю: им только предстоит ее пройти в школе. Из-за этого, по его мнению, дети ненамеренно совершили ошибку.