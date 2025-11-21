Вице-губернатор Кубани заступился за детей, пожаривших еду на Вечном огне

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко заступился за мальчиков, которые жарили еду на пламени Вечного огня в кубанском Усть-Лабинске. Чиновник отметил, что из-за юного возраста они еще не знают историю: им только предстоит ее пройти в школе. Из-за этого, по его мнению, дети ненамеренно совершили ошибку.
— Не верю я, что наши люди, знающие о многочисленных подвигах в Великую Отечественную Войну, могут совершать глупости у Вечного огня. Рука не поднимется! Значит дело в незнании и непонимании, — сообщил он.
Руденко также отметил, что попросил коллег организовать экскурсию классам, в которых учатся школьники, с рассказом о событиях Великой Отечественной войны в Новороссийске.
— Парней прошу не третировать, будем считать инцидент исчерпанным. Надеюсь, они вырастут хорошими людьми, — написал он в своем Telegram-канале.
Об инциденте стало известно 18 ноября. Тогда в Сети появилось видео произошедшего. В пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по региону сообщили, что правоохранители начали проверку.