В Якутске откроется крупнейшая в регионе смарт-поликлиника

Одна из крупнейших в Республике Саха (Якутия) смарт-поликлиник, способная принимать до 600 пациентов в смену, начнет работу в Якутске, сообщили в администрации главы и правительства региона. Открытие учреждения соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Медицинское учреждение общей площадью 8856 кв. м объединит три подразделения городской больницы № 2. К ним относятся взрослая поликлиника (300 посещений в смену), детское отделение (180 посещений) и женская консультация (120 посещений). Благодаря этому поликлиника сможет обслуживать до 55 тысяч пациентов в год.
Особенностью нового центра стала комплексная автоматизация. Внедрены телемедицинские сервисы, электронные медкарты и единая коммуникационная платформа для медработников. Интеллектуальное управление также охватит все системы здания, включая энергоснабжение, отопление и безопасность.
В состав медучреждения входят подстанция скорой помощи на 6 автомобилей, теплая стоянка и парковка. Здание оснащено современным диагностическим оборудованием экспертного класса — компьютерным и магнито-резонансным томографами, цифровыми УЗ-системами и рентген-аппаратами. Проект реализован с учетом климатических особенностей региона и требований безбарьерной среды.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.