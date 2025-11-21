В Омске пройдет бизнес-форум «PROмск»

Во второй части мероприятия состоится деловая игра «PRОмск». Это модель реального бизнеса, где можно освоить разные профессиональные роли от специалиста до генерального директора. Для представителей бизнеса, самозанятых и тех, кто планирует начать свое дело, участие бесплатное. Требуется предварительная регистрация на сайте промск.рф.