В Омске пройдет бизнес-форум «PROмск»

Бизнес-форум «PRОмск» состоится 25 ноября в конгресс-холле Омска в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве Омской области.
Форум включает деловую программу и бизнес-игру. В программе — пять тематических блоков, посвященных управлению бизнесом, юридическим новшествам, цифровизации, интернет-маркетингу и нетворкингу. Спикерами выступят успешные омские предприниматели, включая Ольгу Никитину, Анну Масалаб, Дениса Моисеева и Артема Галояна.
Во второй части мероприятия состоится деловая игра «PRОмск». Это модель реального бизнеса, где можно освоить разные профессиональные роли от специалиста до генерального директора. Для представителей бизнеса, самозанятых и тех, кто планирует начать свое дело, участие бесплатное. Требуется предварительная регистрация на сайте промск.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.