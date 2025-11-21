Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске пройдет бизнес-форум «PROмск»

Мероприятие включает деловую программу и бизнес-игру.

Бизнес-форум «PRОмск» состоится 25 ноября в конгресс-холле Омска в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве Омской области.

Форум включает деловую программу и бизнес-игру. В программе — пять тематических блоков, посвященных управлению бизнесом, юридическим новшествам, цифровизации, интернет-маркетингу и нетворкингу. Спикерами выступят успешные омские предприниматели, включая Ольгу Никитину, Анну Масалаб, Дениса Моисеева и Артема Галояна.

Во второй части мероприятия состоится деловая игра «PRОмск». Это модель реального бизнеса, где можно освоить разные профессиональные роли от специалиста до генерального директора. Для представителей бизнеса, самозанятых и тех, кто планирует начать свое дело, участие бесплатное. Требуется предварительная регистрация на сайте промск.рф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.