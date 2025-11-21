Юные робототехники Дона победили во всероссийском конкурсе «Код Атома»

Команда лицея № 24 из города Волгодонска Ростовской области одержала победу в III конкурсе научно-технического творчества имени И. В. Курчатова «Код Атома». Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии».
Финальные соревнования прошли в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Команда из пятерых учащихся под руководством учителя информатики Николая Постоловского и эксперта от Ростовской АЭС Павла Трунова завоевала первые места в трех ключевых номинациях. Они стали лучшими в категориях «Мобильные роботы» в старшей и младшей возрастных группах, а также получили высшую награду в номинации «Инженерный ум» за созданные макеты.
Конкурс собрал 55 школьников из 12 городов присутствия атомных станций России. Образовательная программа, организованная Фондом «АТР АЭС» при поддержке концерна «Росэнергоатом», включала онлайн-обучение, очный курс в городе Обнинске и финальный фестиваль в Москве. Участники изучали промышленный дизайн, цифровую электронику, робототехнику и компьютерное зрение, а также защищали проекты «Роботизированная атомная станция» и «Атомная станция будущего».
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.