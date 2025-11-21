Юные робототехники Дона победили во всероссийском конкурсе «Код Атома»

Финальные соревнования прошли в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Команда из пятерых учащихся под руководством учителя информатики Николая Постоловского и эксперта от Ростовской АЭС Павла Трунова завоевала первые места в трех ключевых номинациях. Они стали лучшими в категориях «Мобильные роботы» в старшей и младшей возрастных группах, а также получили высшую награду в номинации «Инженерный ум» за созданные макеты.