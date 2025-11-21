Ричмонд
В Омской области завершили ремонт участка дороги Омск — Нижняя Омка

Протяженность обновленного отрезка — 2 км.

Ремонт двухкилометрового участка с 31 по 33 км автодороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области завершен в Кормиловском районе Омской области. Работы выполнены в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Специалисты провели фрезерование изношенного покрытия, укрепили основание методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента, а также уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие. Дополнительно были укреплены обочины, нанесена дорожная разметка и установлены новые знаки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.