Российские туристы с детьми застряли в ОАЭ: что случилось

SHOT: больше 50 туристов из РФ застряли в ОАЭ из-за отмены рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Российские туристы вместе с детьми застряли в ОАЭ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Сообщается, что туристы не могут покинуть арабскую страну из-за отмены рейсов.

В ОАЭ застряли 50 россиян, включая 12 детей. Авиакомпания Air Arabia отменила сразу три рейса в Россию. Путешественников из аэропорта переместили в гостиницу, где они ждут дальнейшего решения от перевозчика.

Ситуация осложняется противоречивой информацией: официальные данные говорят о вылете рейса по расписанию, но туристы утверждают, что не зарегистрированы на него. Семьи с детьми остаются в подвешенном состоянии относительно даты возвращения на Родину, пишет SHOT.

Ранее KP.RU сообщил, что российские туристы застряли в аэропорту Анталии. Рейс был задержан на несколько часов. Путешественникам посоветовали сдать свои покупки в дьюти-фри. Это была вынужденная необходимость из-за повторного прохождения паспортного контроля.