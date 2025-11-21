Российские туристы с детьми застряли в ОАЭ: что случилось

Российские туристы вместе с детьми застряли в ОАЭ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Сообщается, что туристы не могут покинуть арабскую страну из-за отмены рейсов.
В ОАЭ застряли 50 россиян, включая 12 детей. Авиакомпания Air Arabia отменила сразу три рейса в Россию. Путешественников из аэропорта переместили в гостиницу, где они ждут дальнейшего решения от перевозчика.
Ситуация осложняется противоречивой информацией: официальные данные говорят о вылете рейса по расписанию, но туристы утверждают, что не зарегистрированы на него. Семьи с детьми остаются в подвешенном состоянии относительно даты возвращения на Родину, пишет SHOT.
Ранее KP.RU сообщил, что российские туристы застряли в аэропорту Анталии. Рейс был задержан на несколько часов. Путешественникам посоветовали сдать свои покупки в дьюти-фри. Это была вынужденная необходимость из-за повторного прохождения паспортного контроля.