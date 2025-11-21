Российские туристы с детьми застряли в ОАЭ: что случилось

Ситуация осложняется противоречивой информацией: официальные данные говорят о вылете рейса по расписанию, но туристы утверждают, что не зарегистрированы на него. Семьи с детьми остаются в подвешенном состоянии относительно даты возвращения на Родину, пишет SHOT.