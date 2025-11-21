Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Иванополье в ДНР

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о взятии под контроль населенного пункта Иванополье Краматорского района Донецкой Народной Республики.
По его словам, сопротивление противника было подавлено, а оставшиеся силы уничтожены в ходе совместных действий 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» Минобороны РФ, бойцов 1194-го мотострелкового полка и штурмового отряда 4-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца.
Кадыров также опубликовал кадры, на которых показаны ключевые моменты проведения боевых операций против ВСУ.
«Благодаря тесному взаимодействию между подразделениями, героизму и отваге личных составов, а также индивидуальному профессионализму бойцов и их командиров удалось выбить врага из села и водрузить в его каждом районе российский и чеченский флаги», — написал глава Чеченской Республики.
В результате штурма, по его информации, силы противника понесли значительные потери в живой силе и бронетехнике.
Ранее сообщалось, что российские силы освободили 5 населенных пунктов.