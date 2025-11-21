Врач Мясников предупредил о серьезной опасности капель для носа для гипертоников

Врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников заявил, что сосудосуживающие капли могут спровоцировать инсульт у гипертоников. Об этом он предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
По словам врача, чрезмерное применение этой группы препаратов может вызвать инсульт у людей с повышенным давлением, поэтому он рекомендовал не злоупотреблять каплями. При этом Мясников отметил, что однократное применение капель для носа человеком с гипертонией не принесет вреда.
Известный медицинский препарат колхицин, который обычно назначают при подагре, может значительно снизить риск инсульта и инфаркта у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта фармацевтического рынка, директора по развитию RNC Pharmа Николая Беспалова, за счет каких свойств лекарства достигается этот эффект.
Ранее Мясников назвал препараты, которые считает одними из самых опасных, и обратился к Министерству здравоохранения с требованием запретить их. Одни из самых опасных таблеток — кроворазжижающие. Он отметил, что причины, по которым прописывают кроворазжижающие, должны быть вескими.