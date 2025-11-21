Случайно найденный на чердаке комикс про Супермена стал самым дорогим в истории

Комикс обнаружили трое братьев, разбиравших чердак дома своей матери после ее смерти. Издание находилось в коробке с пожелтевшими газетными вырезками. Женщина купила этот комикс вместе с несколькими другими, когда ей было девять лет и она жила в Сан-Франциско. На протяжении многих лет она рассказывала сыновьям, что у нее есть редкие комиксы, но так и не смогла вспомнить, где именно, поэтому родственники считали это семейной легендой.