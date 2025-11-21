Случайно найденный на чердаке комикс про Супермена стал самым дорогим в истории

Первый выпуск комикса про Супермена 1939 года, который трое мужчин случайно нашли на чердаке, в пятницу, 21 ноября, продали на аукционе за рекордные 9,12 миллиона долларов.
Комикс обнаружили трое братьев, разбиравших чердак дома своей матери после ее смерти. Издание находилось в коробке с пожелтевшими газетными вырезками. Женщина купила этот комикс вместе с несколькими другими, когда ей было девять лет и она жила в Сан-Франциско. На протяжении многих лет она рассказывала сыновьям, что у нее есть редкие комиксы, но так и не смогла вспомнить, где именно, поэтому родственники считали это семейной легендой.
Экземпляр оценили на девять баллов из 10 по версии «Certified Guarantee Company» — ведущей сторонней службы оценки комиксов. Вырученная за него сумма значительно превышает предыдущий мировой рекорд, установленный в 2024 году, когда комикс «Action Comics», в котором Супермен появляется впервые, продали за шесть миллионов долларов, передает сайт Heritage Auctions.
5 сентября на аукционе в Лос-Анджелесе световой меч героя саги «Звездные войны» Дарта Вейдера продали за 3,6 миллиона долларов. Реквизит стал самым дорогим за историю этой франшизы.