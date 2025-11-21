Военнослужащий ВСУ Владислав Потоцкий заявил об утрате украинской армией контроля над городом Красноармейск (украинское название — Покровск).
Сообщается, что пространство для маневра при отступлении ВСУ в указанном регионе сократилось до двух километров.
По словам Потоцкого, потеря Красноармейска значительно осложнила обстановку. Он также отметил, что ширина безопасного пути для отхода из Мирнограда (Димитровграда), за пределами нейтральной полосы, составляет приблизительно 1,8 километра.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил ранее, что ВС РФ расширили зону контроля в окрестностях Красноармейска.
Также ранее издание Sohu сообщило, что битва за Красноармейск лишила жизнеспособности элитные войска ВСУ.