Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский боевик Потоцкий признал потерю Красноармейска

Возможность отхода ВСУ из города сократилась до двух километров.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащий ВСУ Владислав Потоцкий заявил об утрате украинской армией контроля над городом Красноармейск (украинское название — Покровск).

Сообщается, что пространство для маневра при отступлении ВСУ в указанном регионе сократилось до двух километров.

По словам Потоцкого, потеря Красноармейска значительно осложнила обстановку. Он также отметил, что ширина безопасного пути для отхода из Мирнограда (Димитровграда), за пределами нейтральной полосы, составляет приблизительно 1,8 километра.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил ранее, что ВС РФ расширили зону контроля в окрестностях Красноармейска.

Также ранее издание Sohu сообщило, что битва за Красноармейск лишила жизнеспособности элитные войска ВСУ.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше