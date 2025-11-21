Аномальный ноябрь не перестаёт удивлять: Скоро зима, а на улице +13 градусов, правда серое небо

В Кишиневе днем +13−14, ветер 11 км/час, максимальные порывы — 26 км/час. Вероятность дождя — 25%. Будет облачно.
Ночью +7, небо по-прежнему будет затянуто тучами. Так что, уходящий поток Леониды не будет виден.
В прошлом году 22 ноября в столице было днем +9, ночью температура опустилась до −2 градусов. Было холоднее.
На юге Молдовы днем + 17, ночью +13. Облачно.
На севере страны днем + 8, ночью +6, слабый дождь.
