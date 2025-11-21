Ричмонд
Россияне назвали ключевой фактор комфортной жизни в городе

По данным девелопера October Group, главным запросом россиян, проживающих в городах, стала потребность в тишине.

Согласно опросу, 61 процент респондентов связывают тишину с отсутствием шума от машин, клаксонов и уличных работ. Более половины также отмечают шум от соседей, а 18 процентов считают тишину важным условием для работы из дома.

Кроме того, аналитики фиксируют рост интереса к тихим городским пространствам в 2,2 раза. Спрос на тихие дворы увеличился на 123 процента, а потребность в таких зонах при выборе жилья составила 70 процентов.

— Вместе с тем выросла потребность и в тишине внутри квартиры. На тихую рабочую обстановку при выборе квартиры стали обращать внимание чаще на 57 процентов, — передает Lenta.ru.

Ранее адвокат Вадим Багатурия напомнил, что за нарушение покоя соседей из-за громких звуков утром или вечером россиянам грозит административный штраф. Согласно закону, источником дискомфорта могут стать любые звуки — от включенного громко радио до звонящего будильника или детских криков.

При этом юрист Яна Бондаренко отметила, что плач новорожденного не является нарушением тишины. По ее словам, полиция практически бессильна в ситуациях, когда жители многоквартирных домов страдают от детского плача по ночам.