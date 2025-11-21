МВД поможет Алегу Данильцеву получить российское гражданство

Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что министерство поможет Алегу Данильцеву получить российское гражданство.
«МВД России окажет содействие Алегу Данильцеву в приобретении гражданства Российской Федерации. Соответствующее заявление принято у него территориальным миграционным подразделением», — написала Ирина Волк в Telegram.
Она добавила, что руководство Миграционной службы МВД взяло на контроль ход работы.
Как указано на сайте Кремля, помощник лидера РФ Дмитрий Миронов по поручению Владимира Путина провел личный прием граждан. Тогда рассмотрели адресованные главе государства обращения, в частности, Алега Данильцева из Ростова-на-Дону.
По результатам приема главе МВД Владимиру Колокольцеву поручили помочь Алегу Данильцеву в приобретении гражданства. О выполнении задачи необходимо доложить Владимиру Путину до 20 декабря.
Ранее внук основателя Пятой французской республики Шарля де Голля заявил, что хочет получить гражданство РФ ради будущего своих детей.