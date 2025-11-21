На Филиппинах мэра приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми

На Филиппинах мэра города Бамбан Элис Го, которая баллотировалась благодаря фальшивому гражданству, в четверг, 20 ноября, приговорили к пожизненному заключению по статье о торговле людьми. Женщина держала сотни нелегально ввезенных иностранцев на территории комплекса с виллами и казино и заставляла их бесплатно работать.
В марте 2024 года в полицию обратился изможденный гражданин Вьетнама, который рассказал, что и других нелегалов заставляли выполнять неоплачиваемую работу. В результате рейда правоохранители обнаружили на территории комплекса свыше 700 человек без документов из Филиппин, Китая, Вьетнама, Малайзии, Тайваня, Индонезии и Руанды.
Следствие выяснило, что в схеме ввоза и торговли людьми участвовала Го. Она организовала преступную сеть, в рамках которой людей похищали, селили на территории комплекса и под угрозой пыток принуждали к участию в мошеннических схемах. В результате суд приговорил мэра и семь ее сообщников к тюремному заключению, передает The Hindu.
17 октября в результате масштабных обысков в Мьянме и Камбодже около 3,5 тысячи человек освободили из рабства. По данным местных правоохранителей, преступники представлялись сотрудниками модельных агентств туристкам из СНГ, которых планировали использовать для мошенничества или продажи органов.