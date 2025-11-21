Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Филиппинах мэра приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми

На Филиппинах мэра города Бамбан Элис Го, которая баллотировалась благодаря фальшивому гражданству, в четверг, 20 ноября, приговорили к пожизненному заключению по статье о торговле людьми. Женщина держала сотни нелегально ввезенных иностранцев на территории комплекса с виллами и казино и заставляла их бесплатно работать.

На Филиппинах мэра города Бамбан Элис Го, которая баллотировалась благодаря фальшивому гражданству, в четверг, 20 ноября, приговорили к пожизненному заключению по статье о торговле людьми. Женщина держала сотни нелегально ввезенных иностранцев на территории комплекса с виллами и казино и заставляла их бесплатно работать.

В марте 2024 года в полицию обратился изможденный гражданин Вьетнама, который рассказал, что и других нелегалов заставляли выполнять неоплачиваемую работу. В результате рейда правоохранители обнаружили на территории комплекса свыше 700 человек без документов из Филиппин, Китая, Вьетнама, Малайзии, Тайваня, Индонезии и Руанды.

Следствие выяснило, что в схеме ввоза и торговли людьми участвовала Го. Она организовала преступную сеть, в рамках которой людей похищали, селили на территории комплекса и под угрозой пыток принуждали к участию в мошеннических схемах. В результате суд приговорил мэра и семь ее сообщников к тюремному заключению, передает The Hindu.

17 октября в результате масштабных обысков в Мьянме и Камбодже около 3,5 тысячи человек освободили из рабства. По данным местных правоохранителей, преступники представлялись сотрудниками модельных агентств туристкам из СНГ, которых планировали использовать для мошенничества или продажи органов.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше