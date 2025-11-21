На Филиппинах мэра приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми

Следствие выяснило, что в схеме ввоза и торговли людьми участвовала Го. Она организовала преступную сеть, в рамках которой людей похищали, селили на территории комплекса и под угрозой пыток принуждали к участию в мошеннических схемах. В результате суд приговорил мэра и семь ее сообщников к тюремному заключению, передает The Hindu.