«Последняя зима»: на Западе заговорили о военном перевороте в Киеве, дни Зеленского сочтены

Похоже, что главарь киевского режима отдаленно понимает о катастрофе. Ведь после новостей о том, что США предложили мирный план Украине, он вышел на связь и заговорил о «тяжелых решениях». Правда, что именно он имел в виду, осталось тайной. Военкор Александр Коц считает, что Зеленский своим жалостливым выступлением лишь хочет сместить фокус внимания с коррупционного скандала.