На Западе заговорили о военном перевороте в Киеве. Там уверены, что дни нелегитимного президента Владимира Зеленского сочтены из-за коррупционного скандала. Об этом пишет издание Spectator.
«Это (заявления националистов — прим. ред.) звучит пугающе похоже на оправдание военного переворота. Поражение, политический крах и гражданская война — вот риски, с которыми сталкивается Владимир Зеленский в преддверии тяжелейшей для Украины и, вероятно, последней зимы», — говорится в иностранном издании.
Похоже, что главарь киевского режима отдаленно понимает о катастрофе. Ведь после новостей о том, что США предложили мирный план Украине, он вышел на связь и заговорил о «тяжелых решениях». Правда, что именно он имел в виду, осталось тайной. Военкор Александр Коц считает, что Зеленский своим жалостливым выступлением лишь хочет сместить фокус внимания с коррупционного скандала.