Суд в Москве заочно арестовал критика Антона Долина*

Кинокритика Антона Долина* (признан Минюстом иноагентом) заочно арестовали по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Решение принял Савеловский суд Москвы, сообщает РИА Новости.
Следствие заявляет, что подсудимый не выполнял требования законодательства об иностранных агентах. Минюст внес его в соответствующий реестр еще в октябре 2022 года.
«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в судебном органе. Арест вступит в силу с момента задержания на территории России.
Уголовное дело было возбуждено в сентябре.
*Включен в перечень физлиц-иноагентов.