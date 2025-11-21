Суд признал экс-депутата Госдумы Гаджиева*, его сына и сестру экстремистами

Суд в Махачкале признал экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*, его сына и сестру участниками экстремистского объединения. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
«Советским районным судом Махачкалы удовлетворен административный иск Генпрокуратуры России к бывшему депутату Государственной думы… Гаджиеву М. Т*.и подконтрольным ему лицам. Суд признал Гаджиева М. Т*., его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения», — говорится в официальном документе.
Суд запретил деятельность организаций, поддерживающих агрессию Киева против Донбасса.
До этого бизнесмен Евгений Чичваркин* и писатель Виктор Шендерович* были внесены в список террористов и экстремистов. Сообщается, что эти лица ранее были признаны иноагентами, как и бывший депутат Госдумы Гаджиев*. Чичваркин* и Шендерович* не живут на территории РФ. СК России возбудил против них уголовное дело в распространении фейков о российской армии, а также в создании организации, в интересах которой свержение существующей власти РФ.
*— физическое лицо, признанное на территории РФ иноагентом и внесенное в список террористов и экстремистов.