Суд признал экс-депутата Госдумы Гаджиева*, его сына и сестру экстремистами

До этого бизнесмен Евгений Чичваркин* и писатель Виктор Шендерович* были внесены в список террористов и экстремистов. Сообщается, что эти лица ранее были признаны иноагентами, как и бывший депутат Госдумы Гаджиев*. Чичваркин* и Шендерович* не живут на территории РФ. СК России возбудил против них уголовное дело в распространении фейков о российской армии, а также в создании организации, в интересах которой свержение существующей власти РФ.