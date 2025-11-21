Дерматолог Скарано рассказал, что приводит к неприятному запаху тела

По словам специалиста, неприятный запах может появляться из-за большого количества продуктов с высоким содержанием серы в рационе — например, чеснока, лука, острых специй, а также из-за употребления животного белка и алкоголя. Для устранения запаха дерматолог советует уменьшить их потребление и включить в меню больше фруктов и овощей.