Дерматолог Скарано рассказал, что приводит к неприятному запаху тела

Чеснок, лук и синтетическая одежда приводят к неприятному запаху тела. Об этом рассказал Дерматолог Симон Скарано.
По словам специалиста, неприятный запах может появляться из-за большого количества продуктов с высоким содержанием серы в рационе — например, чеснока, лука, острых специй, а также из-за употребления животного белка и алкоголя. Для устранения запаха дерматолог советует уменьшить их потребление и включить в меню больше фруктов и овощей.
Кроме того, причиной запаха могут быть волосы на теле и синтетическая одежда. Врач рекомендовал удалять лишние волосы и выбирать одежду из натуральных тканей, чтобы справиться с проблемой.
Также неприятный запах тела может появиться из-за оставшейся влаги после душа.
— Остаточная влага после душа, особенно в складках кожи, подмышках и между пальцами ног, создает идеальную среду для размножения грибков и бактерий, — цитирует Скарано Vanitatis.
Ранее дерматолог Отавио Маседо рассказал, что стресс и эмоции, такие как тревога, могут стимулировать потовые железы, особенно апокринные, отвечающие за выделение пахучего пота.
До этого врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала, что ношение промокшей обуви в течение всего дня может спровоцировать развитие грибов рода Candida. Эти организмы размножаются во влажной среде, вызывая зуд, шелушение, трещины и неприятный запах.