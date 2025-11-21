Диетолог Поляков: энергетики могут спровоцировать гипертонический криз

«Чаще всего в энергетиках содержится кофеин, который, гиперстимулирует функцию сердца. В большой концентрации, как правило, в этих напитках присутствует гуава, которая обладает также стимулирующим эффектом на сердечно-сосудистую систему. То есть, при длительном потреблении энергетиков, содержащих данные компоненты, есть высокие риски развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Так, у людей, которые страдают гипертонической болезнью, потребление энергетиков может спровоцировать как простое повышение давления, так и гипертонический криз», — объяснил диетолог.