Диетолог Поляков: энергетики могут спровоцировать гипертонический криз

Энергетики могут стать причиной гипертонического криза, отметил диетолог Поляков. Он объяснил, почему не существует безопасной дозы этих напитков.

Источник: Аргументы и факты

Регулярное употребление энергетиков может привести к гипертоническому кризу, рассказал aif.ru диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По словам эксперта, этот напиток содержит в больших дозах на только сахар, но и кофеин и гуаву, чрезмерное потребление которых негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

«Чаще всего в энергетиках содержится кофеин, который, гиперстимулирует функцию сердца. В большой концентрации, как правило, в этих напитках присутствует гуава, которая обладает также стимулирующим эффектом на сердечно-сосудистую систему. То есть, при длительном потреблении энергетиков, содержащих данные компоненты, есть высокие риски развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Так, у людей, которые страдают гипертонической болезнью, потребление энергетиков может спровоцировать как простое повышение давления, так и гипертонический криз», — объяснил диетолог.

Поляков подчеркнул, что энергетики также являются фактором риска развития диабета и ряда других заболеваний. Эксперт особо уточнил, что безопасной дозы этих напитков не существует и от таких стимуляторов лучше отказаться.

Как стало известно ранее, у 22-летнего петербуржца, употреблявшего от трех до пяти энергетиков с утра на протяжении длительного времени, отказали ноги и возникли серьезные проблемы с поджелудочной железой, сосудами и другими органами.