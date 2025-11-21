Ричмонд
В Ростовской области партия подсолнечника оказалась заражена амброзией

3,5 тысячи тонн подсолнечника с карантинным сорняком выявили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в партии подсолнечника массой 3,5 тысячи тонн нашли семена опасного аллергена — амброзии полыннолистной. Об этом сообщили в пятницу, 21 ноября, в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

— Зараженную партию обнаружили на складе индивидуального предпринимателя в Азовском районе. Проверку проводили совместно со специалистами Донского филиала Центра оценки качества зерна, — рассказали в ведомстве.

Предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушений. Подсолнечник направили на переработку по технологии, которая уничтожает карантинные объекты.

— Амброзия полыннолистная относится к опасным карантинным сорнякам. Ее семена распространяются с семенами культурных растений. Они загрязняют поля, огороды, сады и пастбища, — объясняют специалисты. — Этот сорняк подавляет культурные растения и снижает плодородие почвы. Больше всего от амброзии страдают яровые хлеба и пропашные культуры.

При обнаружении амброзии в продукции запрещают ее вывоз за пределы региона и страны. Сорняк устойчив к скашиванию, затоплению и засухе. Его семена могут прорасти даже через 40 лет.

Амброзия опасна для здоровья людей. Она вызывает сильные аллергические реакции.

