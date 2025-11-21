Погибшим на авиашоу в Дубае пилотом был подполковник ВВС Индии Сайал

Истребителем индийских ВВС, который разбился на авиашоу в Дубае, управлял подполковник авиации Наманш Сайал, сообщил главный министр штата Химачал-Прадеш Суквиндер Сингх Сукху.
«Известие о гибели Наманша Сайала, отважного сына из округа Кангра штата Химачал-Прадеш, в авиакатастрофе с истребителем Tejas на авиашоу в Дубае чрезвычайно печально», — написал министр в соцсети.
Ранее 21 ноября сообщалось, что во время поведения летной программы на авиашоу в Дубае потерпел крушение самолет. Это произошло в ходе демонстрационного полета.
Впоследствии появилась информация, что авиашоу приостановили после инцидента.