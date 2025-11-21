Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погибшим на авиашоу в Дубае пилотом был подполковник ВВС Индии Сайал

Во время поведения летной программы на авиашоу в Дубае потерпел крушение самолет.

Источник: Аргументы и факты

Истребителем индийских ВВС, который разбился на авиашоу в Дубае, управлял подполковник авиации Наманш Сайал, сообщил главный министр штата Химачал-Прадеш Суквиндер Сингх Сукху.

«Известие о гибели Наманша Сайала, отважного сына из округа Кангра штата Химачал-Прадеш, в авиакатастрофе с истребителем Tejas на авиашоу в Дубае чрезвычайно печально», — написал министр в соцсети.

Ранее 21 ноября сообщалось, что во время поведения летной программы на авиашоу в Дубае потерпел крушение самолет. Это произошло в ходе демонстрационного полета.

Впоследствии появилась информация, что авиашоу приостановили после инцидента.