Суд в Москве заочно арестовал кинокритика Антона Долина*

Савеловский суд Москвы заочно арестовал кинокритика Антона Долина* по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Долина*», — говорится в сообщении.
Ранее KP.RU сообщал, что против Антона Долина* было возбуждено уголовное дело. Как заявили представители Главного следственного управления Следственного комитета по Москве, кинокритик обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, возложенных на него в связи со статусом иноагента.
Уточняется, что Долин* систематически нарушал требования, касающиеся маркировки публикуемых в Сети материалов.
* Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.