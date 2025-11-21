Ричмонд
Суд в Москве заочно арестовал кинокритика Антона Долина*

Кинокритик Долин* заочно арестован по делу об уклонении от обязанностей иноагента.

Источник: Комсомольская правда

Савеловский суд Москвы заочно арестовал кинокритика Антона Долина* по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Долина*», — говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что против Антона Долина* было возбуждено уголовное дело. Как заявили представители Главного следственного управления Следственного комитета по Москве, кинокритик обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, возложенных на него в связи со статусом иноагента.

Уточняется, что Долин* систематически нарушал требования, касающиеся маркировки публикуемых в Сети материалов.

* Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.