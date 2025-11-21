Суд изъял активы семьи экс-депутата Гаджиева более чем на 2 млрд рублей

Суд постановил изъять в казну активы семьи бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* совокупной стоимостью более 2 млрд рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.
Отмечается, что среди активов — полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного Гаджиевым ООО, деньги, в том числе на имеющихся счетах; 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками, коммерческие здания и помещения.
Сообщается также, что сам Гаджиев, его сын, сестра и сожительница признаны участниками экстремистского объединения. Их деятельность на российской территории запрещена в связи с установленными фактами оказания с их стороны поддержки вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса. Тем самым был удовлетворен соответствующий иск Генпрокуратуры РФ.
Ранее сообщалось, что Гаджиев предоставил западным странам данные, не подлежащие разглашению, за что получил от структур США не менее 45 млн долларов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.