Суд изъял активы семьи экс-депутата Гаджиева более чем на 2 млрд рублей

Сообщается также, что сам Гаджиев, его сын, сестра и сожительница признаны участниками экстремистского объединения. Их деятельность на российской территории запрещена в связи с установленными фактами оказания с их стороны поддержки вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса. Тем самым был удовлетворен соответствующий иск Генпрокуратуры РФ.