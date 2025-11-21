Директор АИРИС оценил рынок незаконных онлайн-казино в 2,5 триллиона рублей

«По 50−70 в среднем онлайн-казино, которые действуют в офшорных юрисдикциях. Сегодня, по разным оценкам, этот рынок составляет до 2,5 триллиона рублей в год. Это огромные деньги, которые уходят мимо налоговых отчислений, никакие налоги в РФ не оплачиваются этих денег. Разумеется, это достаточно большой урон наносится туризму и нашей стране, потому что люди не приезжают сюда (“в игорные зоны” — ред.), а пользуются онлайн-казино», — сказал Анфиногенов на IV пресс-конференции в рамках игорного саммита АИРИС 2025, который проходит в Сочи.