В Екатеринбурге ограбили могилу известной народной артистки РСФСР

Умпелева родилась в Троицке Челябинской области в актерской семье. Училась в Кировской школе, затем — в Кировском авиационном техникуме. В 1962 году перешла в Свердловский театр юного зрителя, а в 1968 году — в труппу Свердловской драмы, где выступала на протяжении 48 сезонов и сыграла более 150 ролей. Также она преподавала в Екатеринбургском театральном институте.