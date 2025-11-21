Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд изъял активы у экс-депутата ГД РФ Гаджиева* и его семьи на 2 млрд рублей

Суд признал Гаджиева* и членов его семей участниками экстремисткой организации.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Махачкале изъял у экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* и его родных активы на два миллиарда рублей по иску Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов по региону.

«По решению суда в казну изъяты активы семьи Гаджиева* совокупной стоимостью более двух миллиардов рублей», — говорится в сообщении от пресс-службы судов.

Активы включают доли в уставном капитале ООО, денежные средства, 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков, коммерческие здания и помещения. До этого суд признал Магомеда Гаджиева* и членов его семьи участниками экстремисткой организации. А также внес Гаджиева* в реестр террористов и экстремистов.

* — физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ и внесенное в список экстремистов и террористов.