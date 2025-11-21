Суд изъял активы у экс-депутата ГД РФ Гаджиева* и его семьи на 2 млрд рублей

Суд в Махачкале изъял у экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* и его родных активы на два миллиарда рублей по иску Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов по региону.
«По решению суда в казну изъяты активы семьи Гаджиева* совокупной стоимостью более двух миллиардов рублей», — говорится в сообщении от пресс-службы судов.
Активы включают доли в уставном капитале ООО, денежные средства, 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков, коммерческие здания и помещения. До этого суд признал Магомеда Гаджиева* и членов его семьи участниками экстремисткой организации. А также внес Гаджиева* в реестр террористов и экстремистов.
* — физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ и внесенное в список экстремистов и террористов.