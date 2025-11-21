Раскрыты неизвестные процессы во взаимодействиях фуллеренов и лазеров

При слабой и средней мощности лазера фуллерены «раздувались» и затем разрушались, а не циклически увеличивались и уменьшались, как это предсказывает теория, причем это разрушение происходило быстрее и не по тому сценарию, на который указывали расчеты. Это говорит о существовании пока неизученных физических процессов, ускоряющих «нагрев» фуллерена под действием луча лазера, изучение и раскрытие природы которых критически важно для разработки подходов, позволяющих управлять химическими реакциями при помощи лазеров.