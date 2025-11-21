Минтранс: Речи о необходимости прав у водителей электросамокатов сейчас не идет

Речи о необходимости наличия прав у водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) сейчас не идет. Об этом в пятницу, 21 ноября, заявил исполняющий обязанности заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта России Николай Чередниченко.
Он отметил, что ведомство по согласованию с МВД в сентябре внесло изменения в дорожную карту по СИМ, в которой заложено, что все они, и кикшеринговые, и частные, должны быть зарегистрированы. Чередниченко добавил, что в перспективе предполагается начать обсуждение вопроса об увеличении минимального порога возраста, при котором возможно использование СИМ, с 14 до 16 лет.
— Дальше есть нюансы, которые, возможно, мы будем обсуждать. Это, возможно, непосредственно увеличение возраста передвижения, возможность передвижения по дорогам общего пользования водителем СИМ. То есть сейчас 14 лет. Пока предполагается, что с 16 лет можно будет (передвигаться — прим. «ВМ») по дорогам общего пользования, — подчеркнул чиновник.
Он отметил, что в парках и зонах отдыха эти ограничения не будут действовать, передает ТАСС.
10 сентября депутат муниципального образования Санкт-Петербурга Михаил Ветров предложил полностью запретить движение самокатов и СИМ рядом со школами, детскими садами, поликлиниками и другими детскими учреждениями.