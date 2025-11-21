Правительство утвердило положение о льготном образовательном кредитовании

«Цель этих нововведений — с 1 декабря 2025 года ориентировать льготное образовательное кредитование на обеспечение притока абитуриентов на приоритетные специальности для достижения технологического лидерства», — пояснили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.