Правительство утвердило положение о льготном образовательном кредитовании

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Правительство РФ утвердило положение о предоставлении государственной поддержки образовательного кредитования и перечень специальностей, по которым будет оказываться такая поддержка, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Цель этих нововведений — с 1 декабря 2025 года ориентировать льготное образовательное кредитование на обеспечение притока абитуриентов на приоритетные специальности для достижения технологического лидерства», — пояснили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Там добавили, что субсидируемая ставка по образовательному кредиту сохранится на прежнем уровне и составит 3%.