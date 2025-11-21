Ричмонд
Правительство утвердило положение о льготном образовательном кредитовании

Кабмин принял положение о льготном образовательном кредитовании для абитуриентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Правительство РФ утвердило положение о предоставлении государственной поддержки образовательного кредитования и перечень специальностей, по которым будет оказываться такая поддержка, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Цель этих нововведений — с 1 декабря 2025 года ориентировать льготное образовательное кредитование на обеспечение притока абитуриентов на приоритетные специальности для достижения технологического лидерства», — пояснили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Там добавили, что субсидируемая ставка по образовательному кредиту сохранится на прежнем уровне и составит 3%.