Количество пожаров в Беларуси за январь-октябрь выросло

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси количество пожаров в за январь — октябрь выросло. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Генпрокуратуры.
Так, за 10 месяцев 2025 года в стране произошло 5406 пожаров, в то время как за 10 месяцев 2024 года — 5099. Больше всего пожаров зарегистрировано в Минской области — 1261.
Увеличилось число погибших и травмированных при пожарах людей: погибло 428 человек (на 22 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года), травмирован 501 человек (больше на 45 человек). Более половины погибших находились в состоянии алкогольного опьянения — 281 человек.
Участились пожары в сельской местности: всего произошло 3269.
Причины пожаров остаются прежними — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления, несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования, детские шалости. -0-