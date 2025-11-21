Количество пожаров в Беларуси за январь-октябрь выросло

Увеличилось число погибших и травмированных при пожарах людей: погибло 428 человек (на 22 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года), травмирован 501 человек (больше на 45 человек). Более половины погибших находились в состоянии алкогольного опьянения — 281 человек.