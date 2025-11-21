Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шахматистки РФ вышли в полуфинал командного чемпионата мира

Шахматистки РФ победили в двух матчах в четвертьфинале командного чемпионата мира.

Источник: Аргументы и факты

Шахматистки РФ одержали победу над сборной Узбекистана в четвертьфинале командного чемпионата мира и вышли в полуфинал, пишет ТАСС.

Турнир проходит в Испании. Поединок состоял из двух матчей. В обоих из них представительницы России победили со счетом 3,5:0,5.

Отметим, командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021-м россиянки стали победительницами соревнований. В 2023 году они пропустили турнир из-за решения Международной шахматной федерации. В 2025-м россиянок допустили до участия в соревновниях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что 17-летний шахматист РФ Артем Мещеряков завоевал пять медалей на первенстве Азии среди школьников. Соревнования проходили в Монголии.