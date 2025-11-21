Шахматистки РФ вышли в полуфинал командного чемпионата мира

Шахматистки РФ одержали победу над сборной Узбекистана в четвертьфинале командного чемпионата мира и вышли в полуфинал, пишет ТАСС.
Турнир проходит в Испании. Поединок состоял из двух матчей. В обоих из них представительницы России победили со счетом 3,5:0,5.
Отметим, командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021-м россиянки стали победительницами соревнований. В 2023 году они пропустили турнир из-за решения Международной шахматной федерации. В 2025-м россиянок допустили до участия в соревновниях в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что 17-летний шахматист РФ Артем Мещеряков завоевал пять медалей на первенстве Азии среди школьников. Соревнования проходили в Монголии.