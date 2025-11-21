Правительство утвердило гранты для иностранцев, желающих обучаться в России

«﻿﻿﻿Утвердить прилагаемое положение о грантовой поддержке талантливых иностранных граждан и лиц без гражданства, проявивших выдающиеся способности и желающих обучаться в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в документе.