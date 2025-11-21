Ричмонд
Правительство утвердило гранты для иностранцев, желающих обучаться в России

Кабмин утвердил гранты для талантливых иностранцев, желающих обучаться в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило положение о грантовой поддержке талантливых иностранцев, желающих обучаться в России, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых документов.

«﻿﻿﻿Утвердить прилагаемое положение о грантовой поддержке талантливых иностранных граждан и лиц без гражданства, проявивших выдающиеся способности и желающих обучаться в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.