Правительство утвердило гранты для иностранцев, желающих обучаться в России

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило положение о грантовой поддержке талантливых иностранцев, желающих обучаться в России, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых документов.
«Утвердить прилагаемое положение о грантовой поддержке талантливых иностранных граждан и лиц без гражданства, проявивших выдающиеся способности и желающих обучаться в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в документе.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.