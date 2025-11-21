В Перми хотят создать музейный кластер

В сообщении отмечается, что кластер может объединить несколько музеев и остатки исторической застройки. Дом-музей Николая Славянова — один из филиалов Пермского краеведческого музея и первый мемориальный музей технического профиля в Перми. Он расположен в особняке 19-го века, построенном по проекту самого Славянова. В музее представлены материалы о видах и процессах сварки, а также проводятся временные выставки, посвященные истории промышленного производства, науки и техники.