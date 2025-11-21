В Перми хотят создать музейный кластер

В Перми хотят создать кластер Мотовилихи, включающий в себя остатки кварталов исторической застройки.
В Мотовилихинском районе Перми планируется создание музейного кластера. Об этом сообщил заведующий Домом-музеем Николая Славянова Алексей Старков на заседании Ученого совета Пермского краеведческого музея, посвященного его 135-летию.
«Темой обсуждения нашей секции является также идея формирования музейного кластера Мотовилихи, включающего в себя Музей-диораму, корпоративный музей, Музей пермской артиллерии, Дом-музей Славянова, а также остатки кварталов исторической застройки Мотовилихи», — сказал Старков. Он отметил, что в регионе нет подобных площадок, хотя пермские заводы за свою историю производили множество значимых изделий.
В сообщении отмечается, что кластер может объединить несколько музеев и остатки исторической застройки. Дом-музей Николая Славянова — один из филиалов Пермского краеведческого музея и первый мемориальный музей технического профиля в Перми. Он расположен в особняке 19-го века, построенном по проекту самого Славянова. В музее представлены материалы о видах и процессах сварки, а также проводятся временные выставки, посвященные истории промышленного производства, науки и техники.