Суд конфисковал активы у экс-депутата Гаджиева*

У бывшего депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева и его семьи (признан иноагентом в РФ) суд конфисковал активы на два миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судов региона.

Суд вынес решение по делу.

«Советским районным судом Махачкалы удовлетворен иск к экс-депутату Госдумы. В казну изъяты активы семьи совокупной стоимостью более двух миллиардов рублей», — передает РИА Новости со ссылкой на представителей суда.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что Гаджиев* предоставил западным спецслужбам конфиденциальную информацию. По данным надзорного органа, он получил от американских структур вознаграждение в размере не менее 45 миллионов долларов. Также суд признал Гаджиева, его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения.

*Магомед Гаджиев признан Минюстом РФ иноагентом.