Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ушла легко, во сне»: Эммануил Виторган сообщил о смерти близкого человека

Актер Эммануил Виторган рассказал о смерти тещи Риммы Млодик.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер театра и кино Эммануил Виторган рассказал о смерти близкого человека. В социальной сети артист сообщил, что из жизни ушла его теща Римма Млодик.

«Ушла наша дорогая Риммочка, наша мамочка, наша бабушка, моя любимая тёща… Тихо, легко, во сне, никого не тревожа…», — написал Виторган, опубликовав фотографию своей тещи.

Актер сообщил, что похороны Риммы Млодик пройдут в предстоящее воскресенье, 23 ноября, в Москве. Виторган также пригласил близких и друзей семьи проводить свою родственницу в последний путь.

Ранее KP.RU сообщал, что 20 ноября на 86-м году жизни скончался советский и российский сценарист, член Союза кинематографистов России Анатолий Усов. Прощание с ним пройдет в субботу, 22 ноября, в Москве.