«Ушла легко, во сне»: Эммануил Виторган сообщил о смерти близкого человека

Российский актер театра и кино Эммануил Виторган рассказал о смерти близкого человека. В социальной сети артист сообщил, что из жизни ушла его теща Римма Млодик.
«Ушла наша дорогая Риммочка, наша мамочка, наша бабушка, моя любимая тёща… Тихо, легко, во сне, никого не тревожа…», — написал Виторган, опубликовав фотографию своей тещи.
Актер сообщил, что похороны Риммы Млодик пройдут в предстоящее воскресенье, 23 ноября, в Москве. Виторган также пригласил близких и друзей семьи проводить свою родственницу в последний путь.
Ранее KP.RU сообщал, что 20 ноября на 86-м году жизни скончался советский и российский сценарист, член Союза кинематографистов России Анатолий Усов. Прощание с ним пройдет в субботу, 22 ноября, в Москве.