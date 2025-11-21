В Сочи мошенники, выдав себя за коммунальщиков, оставили пенсионерку без жилья

Ранее Барышская и Инзенская епархия в Ульяновской области стала жертвой масштабного мошенничества с переводом крупной денежной суммы. Преступники создали фиктивный аккаунт в мессенджере от имени Симбирской митрополии и запросили около 7 миллионов рублей на срочную закупку церковной утвари. Сотрудники епархии, не заподозрив обман, перечислили указанную сумму. Расследованием инцидента занимается управление МВД по Ульяновской области.