Французская компания CMA CGM частично возобновила поставки в Россию

Французская компания CMA CGM объявила о частичном возобновлении поставок в Россию, объяснив это необходимостью удовлетворить запросы отдельных клиентов. Как сообщает Reuters, компания уточнила, что поставки касаются ограниченного перечня товаров, включая цитрусовые и кофе.
В компании подчеркнули, что деятельность осуществляется в строго соответствии с действующими санкционными правилами.
CMA CGM приостановила работу в России в 2022 году. Оператор входит в число трех крупнейших мировых компаний, занимающихся контейнерными перевозками.
