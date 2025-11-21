Ричмонд
Французская компания CMA CGM частично возобновила поставки в Россию

Как сообщает Reuters, компания уточнила, что поставки касаются ограниченного перечня товаров, включая цитрусовые и кофе.

Источник: Аргументы и факты

Французская компания CMA CGM объявила о частичном возобновлении поставок в Россию, объяснив это необходимостью удовлетворить запросы отдельных клиентов. Как сообщает Reuters, компания уточнила, что поставки касаются ограниченного перечня товаров, включая цитрусовые и кофе.

В компании подчеркнули, что деятельность осуществляется в строго соответствии с действующими санкционными правилами.

CMA CGM приостановила работу в России в 2022 году. Оператор входит в число трех крупнейших мировых компаний, занимающихся контейнерными перевозками.

Ранее в Германии призвали вернуться к покупке российских энергоносителей.