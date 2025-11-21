Французская компания CMA CGM частично возобновила поставки в Россию

Французская компания CMA CGM объявила о частичном возобновлении поставок в Россию, объяснив это необходимостью удовлетворить запросы отдельных клиентов. Как сообщает Reuters, компания уточнила, что поставки касаются ограниченного перечня товаров, включая цитрусовые и кофе.