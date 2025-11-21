Стало известно, сколько длится инкубационный период бешенства

— Главная опасность укусов в лицо, что вирус быстро попадает в головной мозг, а от инкубационного периода до клинической картины бешенства может пройти три-пять дней. А вот если укусили, условно, в палец на ноге, то инкубационный период может длиться до года, — сообщил специалист.