Стало известно, сколько длится инкубационный период бешенства

Ветврач Шеляков: инкубационный период бешенства зависит от места укуса.

Источник: Комсомольская правда

Бешенство — опасное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и головной мозг. Заразиться бешенством можно в следствии укуса больного животного, при этом, далеко не сразу станет понятно, заболел ли человек. Об этом сказал «РИАМО» ветврач Михаил Шеляков.

— Главная опасность укусов в лицо, что вирус быстро попадает в головной мозг, а от инкубационного периода до клинической картины бешенства может пройти три-пять дней. А вот если укусили, условно, в палец на ноге, то инкубационный период может длиться до года, — сообщил специалист.

Эксперт уточнил, что бешенство переносят не только представители псовых, например лисы и волки, но и другие млекопитающие.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что власти Москвы 18 ноября ввели карантин в районе Щукино из-за зафиксированного случая заболевания домашнего животного бешенством. Ограничения будут действовать до 17 января 2026 года. В этом районе временно запрещено проведение мероприятий с участием животных.