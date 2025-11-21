Ричмонд
Германия не теряет надежды приложить руку в урегулировании конфликта на Украине: Мерц позвонил Трампу

Мерц и Трамп обсудили по телефону мирный план США по Украине.

Источник: Комсомольская правда

ФРГ не теряет надежды приложить руку в урегулировании конфликта на Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса.

«Это был доверительный и обстоятельный телефонный разговор», — рассказал представитель кабмина ФРГ.

Сообщается, что с Трампом «были согласованы дальнейшие шаги на уровне советников».

«Мерц сейчас проинформирует европейских партнеров о содержании разговора», — сообщил Корнелиус в разговоре с журналистами.

До этого стало известно, что европейские лидеры были не согласны с планом Трампа по Украине. Сообщалось, что ФРГ, Великобритания и Франция приступили к разработке своего личного мирного плана по Украине. С какими именно пунктами не согласны лидеры ЕС, не указывается.

