Германия не теряет надежды приложить руку в урегулировании конфликта на Украине: Мерц позвонил Трампу

До этого стало известно, что европейские лидеры были не согласны с планом Трампа по Украине. Сообщалось, что ФРГ, Великобритания и Франция приступили к разработке своего личного мирного плана по Украине. С какими именно пунктами не согласны лидеры ЕС, не указывается.