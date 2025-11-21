Германия не теряет надежды приложить руку в урегулировании конфликта на Украине: Мерц позвонил Трампу

ФРГ не теряет надежды приложить руку в урегулировании конфликта на Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса.
«Это был доверительный и обстоятельный телефонный разговор», — рассказал представитель кабмина ФРГ.
Сообщается, что с Трампом «были согласованы дальнейшие шаги на уровне советников».
«Мерц сейчас проинформирует европейских партнеров о содержании разговора», — сообщил Корнелиус в разговоре с журналистами.
До этого стало известно, что европейские лидеры были не согласны с планом Трампа по Украине. Сообщалось, что ФРГ, Великобритания и Франция приступили к разработке своего личного мирного плана по Украине. С какими именно пунктами не согласны лидеры ЕС, не указывается.