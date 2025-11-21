Ричмонд
Водителям рассказали, как минеральное моторное масло влияет на мотор

Автоэксперт Трушкова: минеральное масло может навредить мотору.

Источник: Комсомольская правда

Использование минеральных моторных масел может навредить двигателю автомобиля, особенно в зимний период. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт Юлия Трушкова.

— Основной недостаток минерального масла — оно быстро густеет на холоде. Это означает затрудненный пуск зимой, повышается износ мотора. При высоких температурах такое масло становится слишком жидким, теряет вязкость и перестает защищать двигатель, — объяснила специалист.

Эксперт уточнила, что такое масло подойдет лишь при небольших пробегах, а также для автомобилей, которые эксплуатируются в теплом климате без перепадов температур.

Ранее телеканал 360.ru советовал автомобилистам, чья машина стояла около года без движения на улице, заменить моторное масло. Компоненты масла из-за длительного простоя двигателя могут расслоиться.