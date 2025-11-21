Водителям рассказали, как минеральное моторное масло влияет на мотор

Использование минеральных моторных масел может навредить двигателю автомобиля, особенно в зимний период. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт Юлия Трушкова.
— Основной недостаток минерального масла — оно быстро густеет на холоде. Это означает затрудненный пуск зимой, повышается износ мотора. При высоких температурах такое масло становится слишком жидким, теряет вязкость и перестает защищать двигатель, — объяснила специалист.
Эксперт уточнила, что такое масло подойдет лишь при небольших пробегах, а также для автомобилей, которые эксплуатируются в теплом климате без перепадов температур.
Ранее телеканал 360.ru советовал автомобилистам, чья машина стояла около года без движения на улице, заменить моторное масло. Компоненты масла из-за длительного простоя двигателя могут расслоиться.