Минтранс не увидел необходимости в водительских правах для электросамокатов

Представитель Минтранса подтвердил, что ведомство поддерживает идею дополнительного регулирования использования СИМ, однако вопрос о необходимости получения прав для управления электросамокатами пока не обсуждается.
Чередниченко также сообщил о планах по повышению возрастного ценза для передвижения на средствах индивидуальной мобильности по автомобильным дорогам общего пользования. Согласно предлагаемым изменениям, минимальный возраст для таких поездок будет увеличен с 14 до 16 лет. При этом данные ограничения не будут распространяться на передвижение в парковых зонах и других специально отведённых территориях.
Ранее Life.ru писал, что Минтранс России не поддержал инициативы о запрете электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Вместо ограничительных мер ведомство рекомендует регионам развивать их использование и интегрировать такие транспортные средства в городскую инфраструктуру. В документе подчёркивается, что введённые в отдельных регионах запреты и ограничения на использование СИМ являются необоснованными и противоречат рекомендациям федерального ведомства, а также положениям Транспортной стратегии РФ до 2030 года.
