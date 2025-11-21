Минтранс не увидел необходимости в водительских правах для электросамокатов

Чередниченко также сообщил о планах по повышению возрастного ценза для передвижения на средствах индивидуальной мобильности по автомобильным дорогам общего пользования. Согласно предлагаемым изменениям, минимальный возраст для таких поездок будет увеличен с 14 до 16 лет. При этом данные ограничения не будут распространяться на передвижение в парковых зонах и других специально отведённых территориях.