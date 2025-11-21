Telegraph: британские солдаты тренируют боевые навыки в Call of Duty

Солдаты британской армии тренеруют навыки, применимые в реальных боевых ситуациях, посредством компьютерных игр. Об этом сообщает Telegraph, ссылаясь на слова заместителя командующего кибероперациями и специальными операциями британских вооруженных сил Тома Копинджера-Симса.
«Британские солдаты используют компьютерные игры, такие как Call of Duty, для повышения “боеготовности”», — пишет издание.
Копинджер-Симс подчеркнул, что опыт украинского конфликта высветил значимость игровых технологий в обучении операторов беспилотников и расширении возможностей специалистов в области кибербезопасности. По данным издания, министерство обороны Великобритании утверждает, что игры-симуляторы способствуют повышению меткости операторов дронов и сокращению времени их реакции.
Ранее сообщалось, что британским военным запретили говорить о работе в машине.