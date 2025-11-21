Ричмонд
Суд заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина*

Суд заочно предъявил Марку Фейгину* обвинения за незаконное пересечение госграницы России.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Курска заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина*. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области в пятницу, 21 ноября.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Фейгина Марка Захаровича* на территории РФ или с момента его экстрадиции», — говорится в сообщении.

Ранее судимый за дискредитацию Вооруженных сил РФ Фейгин* не позднее 29 ноября 2024 года пересек госграницу России, двигаясь из Украины в составе организованной группы. Экс-адвокату заочно предъявлено обвинение за незаконное пересечение границы страны.

Ранее KP.RU сообщал, что МВД России повторно объявило в розыск Марка Фейгина*. Согласно материалам суда, экс-адвокат с апреля 2020 года также получал денежные средства от иностранных источников.

* лицо, выполняющее функции иностранного агента на территории РФ.