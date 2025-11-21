Ричмонд
В Польше потребовали перенести посольство РФ в Варшаве в другое место

Посольство РФ якобы хотят перенести из-за близости к министерству обороны.

Источник: Комсомольская правда

Нижняя палата парламента Польши призвала правительство перенести здание российского посольства в Варшаве подальше от Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Проект поддержали 439 депутатов, один воздержался. Сейм призвал кабмин Польши перенести посольство РФ в Варшаве, мотивировав это соседством с министерством обороны.

Напомним, посольство России в Варшаве находится на улице Бельведерской, рядом с канцелярией премьер-министра и Конституционным судом Польши.

Ранее KP.RU сообщил, что Варшава хочет закрыть единственное генконсульство РФ. Это чревато полным разрывом дипломатических связей между странами. В Москве оценили этот шаг польских властей. В МИД РФ отметили, что наблюдают враждебный настрой от Варшавы и поддержание политики русофобии.