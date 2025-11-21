В Польше потребовали перенести посольство РФ в Варшаве в другое место

Ранее KP.RU сообщил, что Варшава хочет закрыть единственное генконсульство РФ. Это чревато полным разрывом дипломатических связей между странами. В Москве оценили этот шаг польских властей. В МИД РФ отметили, что наблюдают враждебный настрой от Варшавы и поддержание политики русофобии.