В Польше потребовали перенести посольство РФ в Варшаве в другое место

Нижняя палата парламента Польши призвала правительство перенести здание российского посольства в Варшаве подальше от Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.
Проект поддержали 439 депутатов, один воздержался. Сейм призвал кабмин Польши перенести посольство РФ в Варшаве, мотивировав это соседством с министерством обороны.
Напомним, посольство России в Варшаве находится на улице Бельведерской, рядом с канцелярией премьер-министра и Конституционным судом Польши.
Ранее KP.RU сообщил, что Варшава хочет закрыть единственное генконсульство РФ. Это чревато полным разрывом дипломатических связей между странами. В Москве оценили этот шаг польских властей. В МИД РФ отметили, что наблюдают враждебный настрой от Варшавы и поддержание политики русофобии.