Врач предупредил о рисках отбеливания зубов народными методами

Стоматолог Барсегян: народные методы отбеливания зубов вредят эмали.

Источник: Комсомольская правда

Попытки отбелить зубы народными методами могут спровоцировать развитие кариеса, а также сделать зубы темнее. Об этом предупредил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» стоматолог Севак Барсегян.

— Сода царапает эмаль, стирая ее защитный слой. А лимонный сок — это кислота. Она эту ослабленную и поцарапанную эмаль начинает разъедать, делая ее тоньше и слабее. После таких процедур зубы становятся очень чувствительными, — пояснил доктор.

Медик уточнил, что истонченная эмаль уже не защищает зуб от кариеса. Кроме того, в микротрещинки от соды легко забивается цвет от кофе, чая или вина, что ухудшает внешний вид зубов.

Телеканал «Царьград» рассказал о безопасных методах отбеливания зубов. При этом подчеркивалась важность грамотного подхода к этой процедуре. Безопасность отбеливания зубов зависит в первую очередь от правильного подхода, при этом не стоит жертвовать здоровьем ради эстетики.