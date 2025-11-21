Росреестр предложил не возвращать квартиры пенсионеркам до возврата денег

В ситуациях, когда суд признает сделку по приобретению жилья недействительной и применяет принцип «вернуть все, как было», нужно гасить запись в Росреестре о праве собственности только после того, как деньги за недвижимость передаются обратно. Об этом в пятницу, 21 ноября, заявил заместитель руководителя службы Алексей Бутовецкий.