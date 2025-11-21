Росреестр предложил не возвращать квартиры пенсионеркам до возврата денег

В ситуациях, когда суд признает сделку по приобретению жилья недействительной и применяет принцип «вернуть все, как было», нужно гасить запись в Росреестре о праве собственности только после того, как деньги за недвижимость передаются обратно. Об этом в пятницу, 21 ноября, заявил заместитель руководителя службы Алексей Бутовецкий.
Он заявил об этом на фоне распространения мошеннических схем с участием пенсионеров — после сделки о приобретении жилья его пожилой владелец заявляет, что стал жертвой телефонных мошенников и через суд требует вернуть квартиру обратно.
— Деньги тяжело найти. А квартира — вот она. Право собственности — это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно, — подчеркнул Бутовецкий.
По его словам, такое решение четко соответствовало бы норме Гражданского кодекса о том, что никто не может требовать исполнения обязательства, если сам не выполняет встречное обязательство, передает «КП».
1 ноября управляющий партнер агентства «Генератор недвижимости» Константин Анохин рассказал, что риелторы отказываются работать с квартирами, которыми владеют женщины возрастом 60 и более лет, из-за ряда скандальных случаев, связанных с лишением покупателей жилья приобретенной собственности.