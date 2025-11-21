PNAS: ученые благодаря квантовым вычислениям раскрыли скрытую химию льда

Ученые изучили четыре вида льда: идеальный кристалл и три варианта с дефектами (вакансиями, внедренными гидроксид-ионами и дефектами Бьеррума, нарушающими порядок водородных связей). В ходе исследования каждый тип дефекта менял энергию, при которой лед начинает поглощать УФ-свет, оставлял уникальный «оптический отпечаток», который позволяет идентифицировать его в реальных образцах, а также влиял на поведение электронов во льду при облучении.